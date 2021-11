Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Tak di Sini - Jikustik: Terpenjara Sepi Ku Nikmati Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Jikustik merupakan grup musik asal Yogyakarta.

Jikustik dibentuk pada 26 Februari 1996 dan musik grup ini bergenre pop.

Lagu Saat Kau Tak di Sini merupakan single andalan Jikustik di album Seribu Tahun.

Album Seribu Tahun dirilis pada tahun 2000.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Untuk Saat Kau Tak di Sini - Jikustik:

Interlude : G#...Bb...C..

Dm G

Seperti bintang-bintang hilang ditelan malam

C A

Bagai harus melangkah tanpa kutahu arah

Dm G

Lepaskan aku dari derita tak bertepi

C

Saat kau tak di sini

(*) Dm G

Seperti dedaunan berjatuhan di taman

C A

Bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang

Dm G

Lepaskan aku dari derita tak berakhir

C

Saat kau tak ada di sini

Reff :

F Em

Saat kau tak ada atau kau tak di sini

F Dm

Terpenjara sepi ku nikmati sendiri

F Em

Tak terhitung waktu tuk melupakanmu

Dm F G

Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa

Kembali ke : (*), Reff

Interlude : Dm Am C G Bb Am C G

Kembali ke : Reff (2x)

Dm G ...C

Seperti bintang-bintang hilang ditelan malam

Baca juga: Chord Gitar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka, Kunci dari F: Aku Titipkan Dia Lanjutkan Perjuanganku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf - Jikustik: Buatmu Menangis, Buatmu Bersedih

Baca juga: Chord Gitar Benci untuk Mencinta - Naif: Aku Tak Tau Apa yang Terjadi, Antara Aku dan Kau

(Tribunnews.com/Mohay)