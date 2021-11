Chord Gitar dan Lirik Lagu Selamat Jalan - Tipe X: Jalan yang Panjang Nanar Kau Tatap

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Selamat Jalan - Tipe X di dalam artikel ini.

Tipe X telah merilis lagu Selamat Jalan 9 tahun yang lalu di akun YouTube Aquarius Musikindo.

Musik video Selamat Jalan - Tipe Xtelah ditonton 54 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 211 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Selamat Jalan - Tipe X:

[Intro] Am C Am C 2x

Am

Terlalu lama engkau tergenang

C

Hancurkan diri kian jauh tenggelam

Am

Lelah mencoba tuk lepaskan beban

C G F Am

Kau beli mimpi semu tak berarti sendiri

G F E

Tak mampu kau beranjak pergi

[int] Am C Am C

Am

Jalan yang panjang nanar kau tatap

C

Tak lagi peduli semua yang terjadi

Am

Semakin dalam larut anganmu melayang

C

mimpimu hadirkan sebuah penantian

G F Am

Alunan hampa ajak kau bernyanyi

G F G

Akhirnya kau pun pergi tak kembali

[chorus]

C G

Banyak sudah kisah yang tertinggal

Dm Am

Kau buat jadi satu kenangan

C G F G

Seorang sahabat pergi tanpa tangis arungi mimpi

C G

Selamat jalan kawan cepatlah berlalu

Dm Am

Mimpimu kini telah kau dapati

C G F

Tak ada lagi seorangpun yang mengganggu

G

kau bernyanyi

[solo] Em C Em C 2x

G F Am G F E

Am C

Am

Diam haruku hanya sanggup mengingat

C

Jelas bayangmu yang masih melekat

Am

Dalam kecewa ku hanya mampu katakan

C

Tetaplah tersenyum karena itu jalan

G F Am

Yang telah engkau pilih

G F G

Terbanglah oh terbanglah bersama pelangi

[back to chorus]

C G

Semoga dalam damaimu kau mengerti

Dm Am

Arti gelapnya jalan yang kau daki

C G

Hingga indahnya bias mentari

F G

Tak lagi kau nikmati

C G

Selamat kawan cepatlah berlalu

Dm Am

Mimpimu kini telah kau dapati

C G F

Tak ada lagi seorangpun yang mengganggu

G

kau bernyanyi

[outro] Am C Am C

Am C Am C

Am

(Tribunnews.com)