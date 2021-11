Chord Gitar dan Lirik Resah Jadi Luka - Daun Jatuh: Mungkin Alam Semesta Tak Menerimanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Resah Jadi Luka yang dinyanyikan oleh Daun Jatuh.

Chord gitar dan lirik lagu Resah jadi Luka- Daun Jatuh

[Intro]

C F C F

[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjebak

C F

Di situasi yang membuatku resah

C F

Kau merangkulku disaat yang lain menindasku

C F

Ingin rasanya aku selalu bersamamu

[Pre-Chorus]

G C G/B Am

Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi...

Em7 F Dm G

Melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi ku tanpa sebab

[Chorus]

C G/B Am G F G C

Mungkin alam semesta tak menerimanya...

C G/B Am G F G C

Dan waktu tak memberi kesempatannya...

Am G/B

Tapi setidaknya kau telah merubahku

F

Dari resah

G C

Menjadi luka

[Interlude]

C F



[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjatuh

C F

Ke dalam ruang yang penuh kepahitan

C F

Kau melindungiku disaat yang lain menyerangku

C F

Ingin rasanya aku melihatmu di setiap langkahku

[Pre-Chorus]

G C G/B Am

Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi...

Em7 F Dm G

Melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi ku tanpa sebab

[Chorus]

C G/B Am G F G C

Mungkin alam semesta tak menerimanya....

C G/B Am G F G C

Dan waktu tak memberi kesempatannya....

Am G/B

Tapi setidaknya kau telah merubahku

F

Dari resah

G C G/B Am G

Menjadi luka..aaa..aaa...

F G Am G/B

Aaah aaah

[Outro]

F G

Namun aku akan tetap disini

Am G/B

Menunggu alam semesta menerima

F G

Dan angin membawakan jawabannya

Am G/B F

Karena detak jantung dan nadiku akan selalu

C F C F

Merindukanmu

