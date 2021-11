Chord Gitar dan Lirik Lagu Sesuatu di Jogja - Adhitia Sofyan: Izinkan Aku Pulang ke Kotamu

TRIBUNNEWS.COM - Sesuatu di Jogja adalah lagu musisi asal Bandung, Adhitia Sofyan.

Lagu ini merupakan single ketiga dari mini album "8 Tahun" Adhitia Sofyan.

Lagu ini, dirilis pada pertengahan tahun 2017.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sesuatu di Jogja - Adhitia Sofyan:

Intro : C F C F

C

Hey cantik coba kau catat

F

Keretaku tiba pukul empat sore

Dm

Tak usah kau tanya

G

Aku ceritakan nanti

C

Hey cantik kemana saja

F

Tak ada berita sedikit cerita

Dm

Tak ku baca lagi

G

Pesan di ujung malam

Dm C

Dan jakarta muram kehilanganmu

Dm C

Terang lampu kota tak lagi sama

F

Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal

Em

Sampai kapan akan selalu berlari

Am

Hingga kini,

F

masih selalu ku nanti-nanti

Reff :

C

Terbawa lagi langkahku kesana

G/B

Mantra apa entah yang istimewa

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

C

Dengar lagu lama ini katanya

G/B

Izinkan aku pulang ke kotamu

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

Musik : C..F

C

Hey cantik bawa aku jalan

F

Jalan kaki saja menyusuri kota

Dm G

Ceritakan semua ceritamu padaku..

Dm C

Ya Jakarta diam kehilanganmu

Dm C

Bau wangi hujan tak lagi sama

F

Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal

Em

Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri

Am

Hingga kini,

F

Masih selalu menanti-nanti

Reff :

C

Terbawa lagi langkahku kesana

G/B

Mantra apa entah yang istimewa

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

C

Dengar lagu lama ini katanya

G/B

Izinkan aku pulang ke kotamu

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

C F

.. Ingat waktu itu ku bertanya

C F

.. Aku mau dengar jawabnya

Reff :

C

Terbawa lagi langkahku kesana

G/B

Mantra apa entah yang istimewa

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

C

Dengar lagu lama ini katanya

G/B

Izinkan aku pulang ke kotamu

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

Outro : C..G/B..Am..F

(hmm.. hmmm...)

(Tribunnews.com)