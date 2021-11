Konser New Live Experience Vol 2 Usai, Ditutup Penampilan Tulus dan Pesta Kembang Api

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertunjukan musik hybrid show selama 3 hari berturut turut Danamon New Live! Experience Vol.2 akhirnya Usai.

Konser yang dipromotori oleh Berlian Entertainment bersama Mahaka Radio Integra dan Mata Elang Productions serta JIEXPO akhirnya mendapat respon positif dan diterima oleh masyarakat yang ikut menonton langsung di lokasi.

Pertunjukan pertama di buka Bunga Citra Lestari (BCL) yang memberikan kejutan di atas panggung di hari pertama mengundang Ariel NOAH ke atas panggung.

Pada hari kedua penyelenggaraan diikuti dengan penampilan dari NOAH dengan kejutan dan atraksi rollerblade inline skates yang digunakan sang vokalis Ariel pada saat mengentak panggung dan meluncur ke area penonton menyambut penonton.

Hingga hari terakhir menampilkan musisi Tulus yang sukses membuat para penonton yang hadir ikut terhibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikannya.

Kegembiraan dari seluruh penonton yang hadir terlihat dari aplikasi zoom di layar samping panggung kiri dan kanan silih berganti.

Serta diiriingi dengan riuh klakson mobil sebagai respon tepuk tangan atas setiap performa yang ditampilkan para musisi.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut menyukseskan project acara the safety and spectacular show during the pandemic, we did it so great, Danamon New Live Experience Vol. 2 telah selesai diselenggarakan dengan baik selama tiga hari berturut-turut, mewakili segenap team yang bertugas dari penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan semua pihak yang sudah ikut ambil bagian dalam acara ini," kata Dino Hamid selaku project & creative director New Live! Experience, seperti informasi yang diterima, Senin (22/11/2021).

Selain itu, diharapkan dengan suksesnya konser hybrid ini dapat dijadikan sebagai titik kebangkitan industri musik di Tanah Air yang telah lama vakum akibat pandemi covid-19.

"Kita masih punya cara untuk terus menyelenggarakan dan menikmati hiburan sambil menghidupkan kembali indsutri musik Tanah Air," ungkap Dino.

"Semoga dengan suksesnya acara Danamon New Live! Experince Vol.2 ini, kita bisa kembali lagi membuat ide-ide dan konser-konser baru di waktu yang akan datang dan menggerakan roda perekonomian khususnya di industri hiburan Indonesia dapat bangkit dan hidup kembali” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sederet Musisi ternama Tanah Air seperti Bunga Citra Lestari (BCL), NOAH, dan Tulus mengisi konser Danamon New Live Experience Vol. 2 yang digelar secara hybrid.

Dimana audiens dapat datang menonton langsung secara offline dari mobil (drive-in) di lokasi acara, atau menyaksikan dari rumah secara online atau daring (virtual).

Konser tersebut dilaksanakan sebagai pelepas kerinduan para penikmat musik di Indonesia yang telah menantikan konser selama 1 tahun lebih.