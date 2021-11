Lirik dan Chord Tak Sedalam Ini - Esa Risty: Andai Rasa di Hati Tak Sedalam Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan chord Tak Sedalam Ini yang dinyanyikan oleh Esa Risty.

Lagu Tak Sedalam Ini diciptakan oleh Ajhay Pasma dan dipopulerkan oleh Arief Putra.

Chord gitar Tak Sedalam Ini - Esa Risty :

G Dm G Am

G Dm G Am



G

jangan kau obati luka ini

Dm

biarkan mengalir darah tak henti

G

ku tahu kau hanya

C

membuat luka ku semakin perih

Dm Am

kini kau datang esok kau pergi

F E Am E

seakan engkau tak punya hati



Am

terlalu aku mencintaimu

Dm

rupanya kesempatan bagimu

G

maafku untukmu

C

berulang kali tapi tiada arti

Dm Am

kini denganku esok dengannya

F E Am E

aku tak sanggup lagi



Am G

sakitnya perihnya

Dm Am E

melihat kau bercumbu dengannya

Am G

kau tega menyiksa

Dm Am

aku yang selalu setia



Chorus



G Dm

andai rasa dihati tak sedalam ini

G Am

dari dahulu engkau tlah kutinggalkan

G

cinta yang kumiliki

Dm

tak bisa kau bandingkan

G Am

rugilah engkau kerna memilih dia

Am G Dm G Am

G Dm G Am

G Dm G Am

Am

terlalu aku mencintaimu

Dm

rupanya kesempatan bagimu

G

maafku untukmu

C

berulang kali tapi tiada arti

Dm Am

kini denganku esok dengannya

F E Am E

aku tak sanggup lagi



Am G

sakitnya perihnya

Dm Am E

melihat kau bercumbu dengannya

Am G

kau tega menyiksa

Dm Am

aku yang selalu setia



Chorus

G Dm

andai rasa dihati tak sedalam ini

G Am

dari dahulu engkau tlah kutinggalkan

G

cinta yang kumiliki

Dm

tak bisa kau bandingkan

G Am

rugilah engkau kerna memilih dia



Am G Dm G Am

G Dm G Am

G Dm G Am

(Tribunnews.com)