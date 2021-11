PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 5, Ha Young Eun Bertemu Yoon Jae Guk di Kantor Polisi

Drama berjudul Now, We Are Breaking Up. Simak bocoran episode kelima.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini bocoran cerita Now, We Are Breaking Up episode kelima.

Episode lima drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (26/11/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

Baca juga: V BTS Dikabarkan Akan Mengisi OST Drama Our Beloved Summer

Baca juga: Cerita Putri Marino dan Jourdy Pranata Bangun Chemistry Demi Film One Night Stand

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini banyak menyoroti tentang cinta dan patah hati.

Sebelumnya di Now, We Are Breaking Up episode empat, usai tahu Soo Wan meninggal dalam perjalanan menemuinya 10 tahun lalu, Young Eun larut dalam kesedihan dan penyesalan.

Akibat penjualan Sono menurun, Young Eun di pindahkan ke merek lain.

Sementara itu, Chi Hyung (diperankan oleh Sehun EXO) mulai bergabung ke tim Young Eun.

Preview Now We Are Breaking Up Episode 5