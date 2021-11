Deretan Musisi Ternama Masuk Nominasi Indonesian Music Awards 2021

Para nominator kategori Male Singer Of The Year di ajang Indonesia Music Awards 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah musisi ternama mendominasi posisi nominator di ajang Indonesian Music Award 2021.

Nama-nama musisi tenar mengisi kategori Male Singer Of The Year, Female Singer Of The Year, dan Group Duo/Group/Band Of The Year.

Di kategori Male Singer Of The Year misalnya, sebagai nominatornaya ada Andmesh Kamaleng, Iwan Fals, Judika, Mahen dan Rizky Febian.

Di kategori Female Singer Of The Year nominasinya diisi oleh, Anneth Delliecia, Happy Asmara, Lesti, Lyodra, Rossa.

Sementara itu kategori Duo/Group/Band Of The Year nominasinya ada Armada, Dewa 19, D’masiv, Maliq & d’essential, dan Noah.

Indonesia Music Awards 2021 merupakan kolaborasi antara RCTI bersama LangitMusik menghadirkan ajang penghargaan bagi para insan musik Tanah Air.

Ini untuk pertama kalinya Indonesian Music Awards 2021 digelar, di ajang perdananya tahun ini, terdapat 12 nomisnasi yang akan diperebutkan di IMA 2021.

“Salut dengan RCTI karena sebagai platform yang sekarang ini sangat fokus di digital entertaiment, tiba – tiba mengajak kami dan disepakati dengan brand yang kita yakini bisa mewakili industri musik yaitu Indonesian Music Awards,” kata Dedi Suherman selaku President Director PT Melon Indonesia.

"Kitw sangat fleksibel, karena kita harus melihat potensi-potensi kedepanya seperti apa. Harapan saya, ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dengan LangitMusik untuk memberikan kesempatan dan stimulan kepada dunia musik untuk anak muda yang berkarya," lanjut Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Malam puncak IMA 2021 akan hadir pada 6 Desember 2021 pukul 18.00 WIB disiarkan secara live di RCTI.