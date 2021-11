Chord Gitar dan Lirik Lagu Tolong - Budi Doremi: Ku Rasa Ku Sedang Jatuh Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Tolong - Budi Doremi di dalam artikel ini.

Budi Doremi telah merilis lagu Tolong 3 tahun yang lalu.

Musik video Tolong - Budi Doremi telah ditonton 80 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 573 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tolong - Budi Doremi:

Intro : C -Csus4 C F -G

C Dm

Ku rasa ku sedang jatuh cinta

G C

Karena rasanya ini berbeda

C Dm

Oh apakah ini memang cinta

G C C7

Selalu berbeda saat menatapnya

F Fm

Mengapa aku begini

Em

Hilang berani dekat denganmu

Dm

Ingin ku memilikimu

Fm G

Tapi aku tak tahu

Bagaimana caranya?

Reff :

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

Sampai aku mampu

Fm G C

ucap maukah denganku?

Intro : C -Csus4 C F -G

C Dm

Ku rasa ku sedang jatuh cinta

G C

Karena rasanya ini berbeda

C Dm

Oh apakah ini memang cinta

G C C7

Selalu berbeda saat menatapnya huuu ~

F Fm

Disini aku berdiri

Em A

Menanti waktu yang tepat hingga

Dm

akhirnya ku mampu

F G

Katakan padamu.. oo..

Reff :

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

mungkinkah dia tahu

Fm G

cinta yang ku mau

C Dm

Tolong katakan pada dirinya

G C

Lagu ini kutuliskan untuknya

Am A Dm

Namanya selalu ku sebut dalam doa

F

Sampai aku mampu

Fm G C A

ucap maukah denganku hoooo

F Fm G C Csus4 C -Csus4 C

Maukah kau dengan a... ku?

