Chord Gitar Mata Dewa - Iwan Fals, Kunci Gitar Dasar dari C

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Mata Dewa - Iwan Fals.

Lagu Mata Dewa dirilis pada 1989 dalam album berjudul Mata Dewa.

Mata Dewa juga pernah dimainakn duet Iwan Fals bersama musisi Setiawan Djody

Inilah Chord Gitar Mata Dewa - Iwan Fals:

Intro: C Am F G

C Am F G



C Dm

Di atas pasir senja pantai Kute

F G

Saat kau rebah di bahu kiriku

C Dm

Helai rambutmu halangi khusukku

F G

Nikmati ramah mentari yang pulang

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa



C Dm

Aku berdiri tinggalkan dirimu

F G

Waktu sinarnya jatuh di jiwaku

C Dm

Gemuruh ombak sadarkan sombongku

F G

Ajaklah aku wahai sang perkasa

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

Chorus:

C Em F G

Yang menangis tinggalkan diriku

C Am F G

Yang menangis lupakanlah aku

C Em F G

Yang menangis tinggalkan diriku

C Am F G

Yang menangis lupakanlah aku

C

Senja di hati

Interlude: G F G C

C Dm

Lidah gelombang jilati batinku

F G

Belaian karang sampai ke jantungku

C Dm

Jingga terbakar ajak aku pergi

F G

Kasihku tulus setulus indahmu

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

Chorus:

C Em F G

Yang menangis tinggalkan diriku

C Am F G

Yang menangis lupakanlah aku

C Em F G

Yang menangis tinggalkan diriku

C Am F G

Yang menangis lupakanlah aku

C

Senja di hati

C G

Seperti mata dewa

F G

Seperti mata dewa

C

Senja di hati

C G

Seperti mata dewa

(Tribunnews.com)