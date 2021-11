Tutup Usia, Postingan Terakhir Bens Leo Banjir Ucapan Duka Cita dari Para Musisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Benediktus Hadi Utomo atau akrab disapa Bens Leo meninggal dunia dan membuat para musisi kehilangan sosoknya.

Diketahui, sosok Bens Leo ini adalah jurnalis sekaligus pengamat musik ternama di Tanah Air.

Dilihat dari postingan terakhir Bens Leo, ucapan duka cita terus berdatangan di kolom komentar, termasuk ucapan dari musisi seperti Anji Manji, Eka Gustiwana, Kevin Aprilio, dan masih banyak lagi.

"Sugeng tindak, Mas Bens yang baik," tulis Anji di kolom komentar, Senin (29/11/2021).

"Turut berdukacita om, RIP. I’m gonna miss you om. You bring so much for Indonesian Music. God bless you," timpal Kevin Aprilio.

Baca juga: Rian DMasiv Sampaikan Ucapan Duka Cita, Ingat Pesan Bens Leo Untuk Grup Bandnya

"Selamat jalan mas Bens," imbuh Eka Gustiwana.

Kabar duka mulanya dibagikan oleh Adib Hidayat lewat akun sosial medianya seperti Twitter dan Instagram.

Adib mengatakan didinya mendapatkan informasi tersebut dari istri Bens Leo.

"Selamat jalan Mas Bens Leo. Kita telah kehilangan sosok wartawan dan pemerhati musik Indonesia tak tergantikan," tulis Adib.

"Konfirmasi dari istri beliau, Mbak Pauline yang mengirim kabar ke Teh @RiaHDradjat pukul 08.24 WIB pagi ini," lanjutnya.

Diketahui, Bens Leo meninggal pada usia 69 tahun di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Bens dikabarkan positif Covid-19.

Bahkan ia sempat dirawat intensif di rumah sakit.