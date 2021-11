Chord Gitar Ragu - Rizky Febian: Cukup Kau di Sampingku, Sempurnakan Langkahku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Ragu dipopulerkan oleh Rizky Febian.

Lagu Ragu dirilis di kanal YouTube NVM.NetVisiMedia pada 8 Maret 2019, lalu.

Baca juga: Chord Gitar Desember - Efek Rumah Kaca: Hujan di Bulan Desember

Baca juga: Chord Gitar Saat Kau Pergi - Vagetoz: Saat Kau Pergi, Berlinanglah Air Mataku

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ragu - Rizky Febian:

Intro : F G C G-C



F ~ E ~ Am ~

F G



Kau bertanya



Am G



Dengan rasa ragu



F



Seberapa besar



G Dm G



Cintaku padamu

F G



Akan selalu kujawab



Am G



Semua keraguanmu



F



Kan kubuktikan



G Dm G



Semuanya padamu

F -G



Tak perlu kau ragu lagi



Am -G



Cukup jalani dan rasakan



F D E



Ohhh.oh my lady

Reff:



Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Sempurnakan langkahku



E A



Tuk menyusuri waktu

Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Berjalan bersamaku



E Am



Pastikan kau bahagia

F G



Kau bertanya



Am G



Dengan rasa ragu



F



Seberapa besar



G Dm G



Cintaku padamu

F G



Akan selalu kujawab



Am G



Semua keraguanmu



F



Kan kubuktikan



G Dm G



Semuanya padamu

F -G



Oh Tak perlu kau ragu lagi



Am -G



Cukup jalani dan rasakan



F D E



Ohoh oh my lady

Reff:



Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Sempurnakan langkahku



E A



Tuk menyusuri waktu



(Menyusuri waktu)

Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Berjalan bersamaku



E Am



Pastikan kau bahagia

F G



Dont you know i love you lady



Am G



Dont you know you make me crazy



F G Dm



Oh my lady, youre my lady



Dm



Dont you know Dont you know



Em F Em



Youre the part, of my life



Dm Em Dm G



Baby oh my lady

Reff:



Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Sempurnakan langkahku



E A



Tuk menyusuri waktu

Dm G C



Cukup kau disampingku



F Dm



Berjalan bersamaku



E Am



pastikan kau bahagia

Dm G C F



(Lady) baby dont you know my lady



Dm E



Dont you know how much



A



I love you



Dm G



Dont you know my lady



C F



Dont you know my lady



Dm E



Dont you know how much



Am



I love you

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka: Kunci dari F, Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar Ingin Hilang Ingatan - Rocket Rockers: Menghilanglah dari Kehidupanku

(Tribunnews.com)