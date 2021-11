Chord Gitar Desember - Efek Rumah Kaca: Hujan di Bulan Desember

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Desember oleh Efek Rumah Kaca.

Chord Gitar Desember - Efek Rumah Kaca

Intro: F C F C

C G Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitam

F Em Am G F Em

semoga ada yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber...

F Em Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitam

F Em Am G F Em

semoga ada.. yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi...

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber

Em

di bulan desem..ber

musik: F C

F

sampai nanti ketika

C

hujan tak lagi meneteskan

F

dekap menetas luka sampai hujan

C

memulihkan lukaa

F C

a..ku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

F C

karna aku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

G F

seperti pelangi se..tia menunggu hujan re..da..

