Dhena Devanka Akui Masih Sayang Jonathan Frizzy, Ini yang Diharapkannya dalam Hubungan Rumahtangga

TRIBUNNEWS.COM - Sembilan tahun usia pernikahan Jonathan Frizzy alias Ijonk dan Dhena Devanka berada di ujung tanduk.

Perceraian mereka sedang berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Terlepas dari masalah yang mereka hadapi, Dhena Devanka tak sungkan mengakui masih sayang dengan suaminya itu.

"Sampai saat ini kalau ditanya apakah Dhena masih sayang? Oh iya, pasti. Masih cinta, pasti. 16 tahun sama-sama," ucap Dhena Devanka seperti dikutip pada video di kanal YouTube Venna Melinda Channel Senin (29/11/2021).

Dhena menyampaikan, banyak orang yang berkomentar mengenai rumah tangganya dengan Ijonk tanpa mengetahui kebenaran yang pasti.

Dalam obrolannya dengan Venna Melinda, Dhena menyinggung tentang komitmen yang sudah dia toleransi selama bertahun-tahun.

"Aku kepengin hubungan rumah tangga itu ya sesimpel itu. Ada komitmen, ada keterbukaan, kejujuran, itu kan penting banget. Kita bisa saling sharing. Kalau di sini, aku merasanya aku lonely banget, aku enggak bisa sharing," tutur Dhena Devanka.

Dia melanjutkan, selama tiga tahun terakhir, Dhena hanya berbicara mengenai bayaran sekolah ketiga anaknya dengan Ijonk.

Padahal, kata Dhena, dulu dia kerap kali menceritakan apa pun dengan sedetail-detailnya kepada Ijonk.

"Aku tuh almost everyday menceritakan, 'eh, tadi Dede begini lho, ini begini lho' dan kita tuh tektok, 'oh iya?', sambung, dan kita excited banget untuk membesarkan anak. It happens like that," ujar Dhena Devanka.