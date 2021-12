Chord Gitar dan Lirik Lagu Blue Jeans - Gangga: The Stains on My Blue Jeans

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Blue Jeans yag dibawakan oleh Gangga Kusuma atau Gangga.

Lagu ini dirilis pada 5 Juni 2020 dan menceritakan tentang seorang lelaki yang sedang mengenang masa cinta saat SMA lewat sebuah nada dering.

Sedangkan pemilihan judul 'Blue Jeans' merupakan metafora dari momen sederhana sering disepelekan padahal jika diberikan makna di dalamnya maka akan lebih dari cinta.

Selain itu lagu yang dinyanyikan oleh pemuda kelahiran 27 Maret 1998 ini juga telah diunggah di kanal YouTubenya serta sudah ditonton sebanyak 25 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Blue Jeans - Gangga:

G D Em Dm

Calling you late at night

C G

Talking bout nothin'

C D

But we’re always laughing

G D

These dumb conversations

Em Dm

They raise my affections

C G

Those were the good times

Am D

And I miss the old times

C Bm

Have I told you lately

Am D

That I miss you badly

G D

Sometimes I wish

Em Dm C G

That I could still call you mine

Am D

Still call you mine

G D

Now all I've got is

Em Dm

The stain on my blue jeans

C Bm

The only way I could

Am D G

Remember that you were once mine

G D Em Dm

Your voice were lullabies

C G

I would be list’nin’

C D

Till I was sleeping

G D

But our situations

Em Dm

It stopped our relations

C Bm

Why did we end it?

Am D

Don’t want to believe it

C Bm

Cuz i’m feelin lately

Am D

That I miss you badly

G D

Sometimes I wish

Em Dm C G

That I could still call you mine

Am D

Still call you mine

G D

Now all I’ve got is

Em Dm

The stain on my blue jeans

C Bm

The only way I could

Am D G

Remember that you were once mine

G D

Sometimes I wish

Em Dm C G

That I could still call you mine

Am D

Still call you mine

G D

Now all I've got is

Em Dm

The stain on my blue jeans

C Bm

The only way I could

Am D G

Remember that you were once mine

(Tribunnews.com)