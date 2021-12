Chord Gitar Lagu Cinta Tak Terpisahkan - Happy Asmara feat Delva: Roso Sayangmu Sudah Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Terpisahkan dari Happy Asmara feat Delva dalam artikel ini.

Lagu Cinta Tak Terpisahkan diciptakan oleh Cak Diqin dan baru-baru ini dibawakan ulang Happy Asmara.

Video klip lagu ini dirilis pertama kali dalam akun FORTUNA ENTERPRISE pada Selasa awal Juni 2021.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Terpisahkan - Happy Asmara feat Delva:

(Intro) Am Dm G C

Am Am E Am..

Am

duh denok gandulaning ati

Dm Am

tegane nyulayani..

Am

janjimu sehidup semati

B E

among ono ing lathi..

Am Dm

roso sayangmu sudah pergi..

G C

tak menghiraukan aku lagi..

Am

duh denok gandulaning ati

E Am

tegane nyulayani..

Am

duh kangmas jane aku tresno

Dm Am

lilakno aku lungo..

Am

ati rakuat nandang roso

B E

roso keronto-ronto..

Am Dm

cintamu sudah gak beneran..

G C

aku cuma buat mainan..

Am

duh kangmas jane aku tresno

E Am

lilakno aku lungo..

(Intro) Am Am E Am..

(Chorus)

Am E

tresno iki dudu mung dolanan

E Am

kabeh mau amergo kahanan

Am E

sing tak jaluk amung kesabaran

E Am

mugi Allah paring kasembadan

Dm

mung ngedem atiku..

G C

ben aku ra mlayu..

Am E

dan tanggung jawabmu..

Am E

itu palsu..

Am

denok aku cinta beneran

Dm Am

pasti kan ku buktikan

Am

bapak ibuku akan datang

B E

melamar dikau sayang..

Am Dm

hatiku slalu mendoakan..

G C

semoga Tuhan mengabulkan..

Am

cinta kita tak terpisahkan

E Am

walau di akhir jaman

(Int.) Am Dm G C

Am Am E Am..

Am

duh kangmas jane aku tresno

Dm Am

lilakno aku lungo..

Am

ati rakuat nandang roso

B E

roso keronto-ronto..

Am Dm

cintamu sudah gak beneran..

G C

aku cuma buat mainan..

Am

duh kangmas jane aku tresno

E Am

lilakno aku lungo..

(Intro) Am Am E Am..

(Tribunnews.com)