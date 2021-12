Chord Gitar dan Lirik Lagu I Love You So - The Walters: I've Gotta Get Away and Let You Go

Ilustrasi chord gitar. Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu I Love You So - The Walters

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik laguI Love You So - The Walters di dalam artikel ini.

The Walters telah merilis lagu I Love You So ini pada 2014, 7 tahun yang lalu.

Musik video I Love You So - The Walters telah ditonton 49 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 833 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu I Love You So - The Walters:

[Verse 1]

Cm7 Bb

I just need someone in my life to give it structure

Cm7 Bb

to handle all the selfish ways I spend my time without her

Cm7/ Bb

you're everything I want but I can't deal with all your lovers

Cm7 Bb

you're sayin' I'm the one but it's your actions that speak louder

Cm7 Bb

giving me your love when you are down and need another

Cm7 Bb

I've gotta get away and let you go, I gotta get over

[Chorus 1]

Cm7 F Bb Dm/F#

but I love you so

Cm7 F Bb D/F#

I love you so

Cm7 F Bb D/F#

I love you so

Cm7 F Bb D/F#

I love you so

Cm7 F Bb D/F#

I love you so

[Verse 2]

Cm7 Bb

I'm gonna pack my things and leave you behind

Cm7 Bb

this feeling's old and I know that I've made up my mind

Cm7 Bb

I hope you feel what I felt when you shattered my soul

Cm7 Bb

'cuz you were cool and I'm a fool so please let me go

[Chorus 2]

Cm7 F Bb D/F#

but I love you so

Cm7 F Bb D/F#

I love you so (Please let me go)

Cm7 F Bb D/F#

I love you so (Please let me go)

Cm7 F Bb D/F#

I love you so (Please let me go)

Cm7 F Bb D/F#

I love you so (Please let me go)

(Tribunnews.com)