Chord Gitar dan Lirik Lagu Begitu Indah - Padi: Terang Saja Aku Merindunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu 'Begitu Indah' yang dinyanyikan band Padi itu dirilis pada tahun 1999.

Lagu ini merupakan salah satu lagu andalan Padi dalam album 'Lain Dunia'.

Berikut chord, kunci gitar dan lirik lagu 'Begitu Indah' yang dipopulerkan Band Padi :

Intro : G Em G Em

G

Bila cinta mengugah rasa

Em

Begitu indah mengukuir hatiku

C G

Menyentuh jiwaku hapuskan semua derita

Intro : G Em

G

Duhai cintaku, duhai pujaanku

Em

Datang padaku dekat disampingku

C G

Ku ingin hidup ku selalu dalam peluknya

Chorus :

D C

Terang saja aku menantinya

D C

Terang saja aku mendamabanya

D C

Terang saja aku merindunya

D C

Karena dia, karena dia begitu indah

Intro : G Em G Em

G

Duhai cintaku, pujaan hatiku

Em

Peluk diriku dekaplah jiwaku

C G

Bawa ragaku melayang memeluk bintang

==> Kembali ke : Chorus

Interlude : G C G C

==> Kembali ke : Chorus

