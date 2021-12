Chord Gitar dan Lirik Lagu Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka, Lengkap dengan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Madiun Ngawi.

Lagu Madiun Ngawi ini dipopulerkan Denny Caknan feat Yeni Inka dan dirilis pada November 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka:

[Intro]

Dm F C Am

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Kenanganku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am

Mbiyen Jaman Semono

D G

aku nduwe pacar

Em

Anake Pak Tukiran

G D

Bakul pecel ono neng Pinggir prapatan

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Nggen dolanku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am Em

Mbiyen jaman semono

D G Em

Kowe janji karo aku

D

Nanging nyatane

G

Kowe nginggkari janjimu

G

Yen aku kangen

C

Kangen karo sliramu

D

Tak sawang sawang

G

Potomu neng dompetku

D

Yen aku kangen

G C

Kangen karo sliramu

C D

Tak elus elus potomu

G

Neng dompetku

G Em

Opo kowe ra kroso

C G

Tak batin saben dino

G Am

Ra bakal ilang

D G

Jenengmu Neng atiku

E C

Opo kowe ra kroso

G Em

Tak batin saben dino

Am

Ra bakal ilang

D G

Potomu neng dompetku

[Musik]

D G Dm

C Am D Em

Video Klip

(Tribunnews.com)