Chord Gitar dan Lirik Lagu Takut dari Idgitaf, Viral di TikTok

[Intro]

C Caug C6 C





[Verse 1]

C Caug

Sudah di kepala dua..

C6 C7

Harus mulai dari mana..?

F

Ambisiku bergejolak

C

Antusias tak keruan

D

Banyak mimpi-mimpi

G

yang 'kan kukejar..





[Verse 2]

C Caug

Lika-liku perjalanan

C7 C7

Ku terjebak sendirian..

F

Tumbuh dari kebaikan

C

Bangkit dari kesalahan

D

Berusaha pendamkan

G

kenyataan bahwa..





[Chorus]

C

Takut tambah dewasa

Caug

Takut aku kecewa

C6 C7

Takut tak seindah yang kukira..

F

Takut tambah dewasa

C

Takut aku kecewa

D G

Takut tak sekuat yang kukira..



[Post-Chorus]

Am

Aku tetap bernafas

G

Meski sering tercekat

F

Aku tetap bernafas

Fm C

Meski aku tak merasa bebas..



C Caug C6 Caug





[Verse 3]

C Caug

Pertengahan dua lima..

C6 C7

Selanjutnya bagaimana..?

F

Banyak mimpi yang terkubur

C

Mengorbankan waktu tidur

D

Ku tak tahu apa lagi

G

yang 'kan kukejar..





[Chorus]

C

Takut tambah dewasa

Caug

Takut aku kecewa

C6 C7

Takut tak seindah yang kukira..

Em F

Takut tambah dewasa..

C

Takut aku kecewa..

D G

Takut tak sekuat yang kukira..





[Post-Chorus]

E Am

Aku tetap bernafas

G

Meski sering tercekat

Em F

Aku tetap bernafas

Fm C

Meski aku tak merasa bebas

C7

Ho-oh, ho-oh





[Bridge]

Em F

Maaf jika

D G G# Am G

Belum seturut yang dipinta

F

Maaf jika

D G

Seperti tak tahu arah





[Chorus]

C

Aku sudah dewasa..

Caug

Aku sudah kecewa..

C6 C7

Memang tak seindah yang kukira..

F

Aku sudah dewasa

C

Aku sudah kecewa

D Em F G

Memang tak sekuat yang kukira





[Post-Chorus]

E Am

Aku tetap bernafas

G

Meski sering tercekat

Em F

Aku tetap bernafas

Fm C

Meski aku tak merasa bebas



Ho-uh





[Outro]

C

(Takut aku kecewa)

Caug

(Takut tak seindah yang kukira)

C7 Em

Memang tak seindah yang kukira

D G

Memang tak sekuat yang kukira

E Am E

Engkau tetap bernafas

G D

Meski sering tercekat

F

Engkau tetap bernafas

Fm C

Dan langkahmu 'kan terasa bebas

Fm C

Dan hatimu 'kan terasa bebas

Fm C

Dan jiwamu 'kan terasa bebas



C Caug C6 Caug C