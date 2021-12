Kabar Baik ARMY! Kini Store BTS ''Map of The Soul'' Resmi Hadir di Jakarta, Simak Cara Daftarnya

Penampakan Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar baik untuk penggemar boy band adal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS), yakni BTS Pop Up Store "Map of The Soul" secara fisik hadir di Jakarta.

BTS Pop Up Store ini dibuka mulai 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2022 di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan beroperasi mulai pukul 10.15 hingga 20.45 WIB.

Perharinya pun di bagi menjadi 14 batch yang mana 1 batch-nya terdiri dari 50 orang dan pengunjung akan diberikan waktu maksimum 45 menit dalam setiap sesinya.

"Jadi ada schedulenya, satu hari ada 14 batch, di mana 1 batch hanya ada 50 orang saja, dan satu orang udah diwaktui maksimal 45 menit," kata Francesca Hutahean, External Affair Director Kawan Lama Group, dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

Untuk diketahui, Indonesia merupakan negara ke-9 dari rangkaian BTS "Map of The Soul" showcase yang telah berlangsung di 8 negara lainnya sebelumnya, yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, Thalland, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Mongolia.

Merchandise di Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia. (Tribunnews.com/ Alivio)

Dalam Pop Up Store BTS ini akan menawarkan 400 produk mulai dari apparel (hoodie, sweatshirt, jacket, t-shirt), aksesoris (topi, tas, sandal, pouch, key chain dsb), gadget (laptop pouch dan airpod case) hingga produk home living (selimut, handuk dsb).

Di dalam toko pop-up ini juga terdapat experience zone yang bertemakan lagu hits populer dari BTS, termasuk Black Swan, ON dan Dynamite yang menyajikan produk apparel dan accessories bertema khusus untuk dijual.

Calon pengunjung akan diminta untuk mendaftar secara online via https:2021btspopupasia.morningkal.com sebelum datang ke toko pop-up agar jumlah pengunjung dapat terkontrol, sehingga keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga.

Jadwal pendaftaran online akan dibuka setiap hari selasa untuk setiap sesi mingguan, dengan jadwal pendaftaran pertama dibuka pada tanggal 30 November 2021.

Informasi pendaftaran online ini bisa dilihat di social media facebook dan twitter @morningKall dan Senayan City.

Pihak penyelenggara juga akan memastikan ketertiban, keamanan, serta protokol Covid-19 akan terus terjaga selama toko pop up ini berlangsung, termasuk keharusan untuk menggunakan masker setiap saat, social distancing dan pada saat antri untuk pembayaran.

Hand sanitizer juga akan selalu disediakan di toko, dan yang terpenting, semua staff sudah divaksin dan menjaga protokol kesehatan setiap saat.

Pembukaan BTS Map Of The Soul pop up store ini diharapkan akan menjadi 'oase' bagi para penggemar group BTS di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4 juta penggemar, yang sudah haus akan merchandise official BTS.