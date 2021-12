Store BTS Map of The Soul Resmi Hadir di Jakarta, Panitia Sudah Antisipasi Membludaknya Fans

Merchandise di Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BTS Pop Up Store Map of The Soul secara fisik hadir di Mall Senayan City, Jakarta Pusat.

Sekaligus menjadikan Indonesia negara ke-9 dari rangkaian BTS Map of The Soul showcase yang telah berlangsung di 8 negara lainnya sebelumnya, yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, Thalland, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Mongolia.

Mengenai ini, pihak penyelenggara sudah mengantisipasi membludaknya para penggemar BTS (ARMY), yakni pengunjung dibagi beberapa sesi perharinya.

"Jadi memang dibatasi sedemikian rupa jadi tidak padet dalam toko, tidak mengantri, kita bisa tetep jaga jarak, jadi itu antisipasi yang udah kita lakukan dan kita rasa saat ini udah cukup memadai," kata Francesca Hutahean, External Affair Director Kawan Lama Group dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

Penampakan Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia.

Francesca menambahkan, bahwa pihaknya akan melalukan intropeksi apabila adanya kesalahan dalam mengatasi kerumunan.

Selain itu mereka juga akan ikuti aturan yang berlaku apabila ada perubahan nantinya

"Kalau misalnya nantinya kedepannya ada hal yang mesti dilakukan tentu kami akan lakukan dan kami akan sampaikan," ujar Francesca.

Pihak penyelenggara juga akan memastikan ketertiban, keamanan, serta protokol Covid-19 akan terus terjaga selama toko pop up ini berlangsung, termasuk keharusan untuk menggunakan masker setiap saat, social distancing dan pada saat antri untuk pembayaran.

Hand sanitizer juga akan selalu disediakan di toko, dan yang terpenting, semua staff sudah divaksin dan menjaga protokol kesehatan setiap saat.

Untuk diketahui, BTS Pop Up Store ini dibuka mulai 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2022 di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan beroperasi mulai pukul 10.15 hingga 20.45 WIB.

Perharinya pun di bagi menjadi 14 batch yang mana 1 batch-nya terdiri dari 50 orang dan pengunjung akan diberikan waktu maksimum 45 menit dalam setiap sesinya.

Dalam Pop Up Store BTS ini akan menawarkan 400 produk mulai dari apparel (hoodie, sweatshirt, jacket, t-shirt), aksesoris (topi, tas, sandal, pouch, key chain dsb), gadget (laptop pouch dan airpod case) hingga produk home living (selimut, handuk dsb).

Calon pengunjung akan diminta untuk mendaftar secara online via https:2021btspopupasia.morningkal.com sebelum datang ke toko pop-up agar jumlah pengunjung dapat terkontrol, sehingga keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga.

Jadwal pendaftaran online akan dibuka setiap hari selasa untuk setiap sesi mingguan, dengan jadwal pendaftaran pertama dibuka pada 30 November 2021.