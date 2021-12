Chord Gitar dan Lirik Lagu Sewu Kuto - Didi Kempot: Sewu Kuto Uwis Tak Liwati, Sewu Ati Tak Takoni

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot.

Lagu Sewu Kuto merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot.

Lagu Sewu Kuto merupakan remake lagu 'Walau Sekejap' yang telah lebih dulu dipopulerkanoleh penyanyi pop era 80-an, mendiang Arie Wibowo.

Arie Wibowo menyanyikan lagu Walau Sekejap dalam bahasa Indonesia, sementara Didi Kempot membawakan lagu Sewu Kuto dalam bahasa Jawa.

Chord gitar dan lirik lagu Sewu Kuto - Didi Kempot.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sewu Kuto - Didi Kempot.

[Intro] C Em F G C

C Em

Sewu kuto uwis tak liwati

F C G

Sewu ati tak takoni

C Em

Nanging kabeh podo ra ngerteni

F C G

Lungamu neng endi

Am F

Pirang taun anggonku nggoleki

C G C

Seprene durung biso nemoni

[Interlude] Am Dm G C

[Reff]

Dm G C Am

Wis tak cobo nglaliake

F G C

Jenengmu soko atiku

F G C G Am

Sak tenane aku ora ngapusi

Dm G C F G C

Isih tresno sliramu

[*]

C Em

Umpamane kowe uwis mulyo

F C G

Lilo aku lilo

C Em

Yo mung siji dadi panyuwunku

F C G

Aku pengen ketemu

[#]

Am F

Senajan sak kedeping moto

C G C

Tak ‘nggo tombo kangen jero ning dodo

[Intro] Em F C

Am G C

[Kembali ke Reff, *]

Am F

Senajan wektu mung sedelo

C G C

Tak ‘nggo tombo kangen jero ning dodo

(Tribunnews.com)

