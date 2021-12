Chord Gitar dan Lirik Lagu Lebih dari Bintang - Lyla: Bagiku Kau Ratu Penguasa Isi Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Lyla adalah grup musik asal Pekanbaru yang dibentuk pada 1 Juli 2005.

Setelah keluarnya Indra Sinaga sang vokalis pada awal 2020, Lyla sudah memilih vokalis baru mereka yaitu Ario Setiawan.

Sehingga grup musik ini kini beranggotakan Ario Setiawan (vokal), Fare Adinata (gitar), Dharma Nuckelar (piano, keyboard), Dennis Rizky (bass), dan Difin Aris (drum).

Lagu Lebih dari Bintang termasuk kedalam album Lyla 'Lebih dari Bintang' yang dirilis pada 2010.

Lagu ini terkenal karena sering menjadi soundtrack Film Televisi (FTV).

Berikut chord dan kunci gitar Lebih dari Bintang - Lyla:

[intro] C G 2x

C G

Ku pejamkan mata ini saat ku rindu hadirmu

C Em

Maka tak sedetik pun bayangmu menghilang

C G

Begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan

Em D C

Untukku untukku untukku

Em D C

Padamu padamu hanya padamu

[chorus]

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Bagiku kau ratu penguasa isi hatiku

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Ku pastikan aku selalu ada untukmu

[int] C G

C G

Ku pejamkan mata ini saat ku rindu hadirmu

C Em

Maka tak sedetik pun bayangmu menghilang

C G

Begitu hebatnya rasa yang Tuhan sedang titipkan

Em D C

Untukku untukku untukku

Em D C

Padamu padamu hanya padamu

[chorus]

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Bagiku kau ratu penguasa isi hatiku

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Ku pastikan aku selalu ada untukmu

Am Em

Begitu banyak bintang berpijar menemaniku

Am Em D Am

Namun tak satupun terangi hatiku seperti

C D

seperti hatimu

[chorus]

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Bagiku kau ratu penguasa isi hatiku

G D/F#

Kau lebih dari sekedar bintang-bintang

Em D

Kau lebih dari sekedar sang rembulan

C Em D

Ku pastikan aku selalu ada untukmu

[outro] G D/F# Em D C Em D

G D/F# Em D/F#

G D/F# Em D/F# G

(Tribunnews.com/Mohay)