TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kukira Kau Rumah, yang dipopulerkan oleh Amigdala.

Amigdala merilis lagu Kukira Kau Rumah pada 2020.

Lagu bergenre alternative/indie tersebut, tergabung dalam album bertajuk dengan nama yang sama.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez: The Beds Getting Cold

Chord Gitar dan lirik Lagu Kukira Kau Rumah - Amigdala (Youtube Amigdala)

Baca juga: Chord Separuh Nafas - Dewa 19: Kau Hancurkan Diriku Bila Kau Tinggalkan Aku

Chord Gitar dan lirik Lagu Kukira Kau Rumah - Amigdala

[Intro]

F C

[Verse]

F

kau datang tatkala

C

sinar senjaku telah redup

F

dan pamit ketika

C

purnamaku penuh seutuhnya

F G C

kau yang singgah tapi tak sungguh

F G C

kau yang singgah tapi tak sungguh

F

ku kira kau rumah

C

nyatanya kau cuma aku sewa

F

dari tubuh seorang perempuan

C

yang memintamu untuk pulang..

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..



[Instrumental]

F C



[Verse]

F

ku kira kau rumah

C C/G

nyatanya kau cuma aku sewa

F

dari tubuh seorang perempuan

C C/G

yang memintamu untuk pulang..

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

[Instrumental]

Am G/B C (x4)

[Chorus]

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Am G/B C

kau bukan rumah..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sri Minggat - Denny Caknan ft Danang: Ndang Balio Sri, Ndang Balio

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar