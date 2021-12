Lirik dan Chord Gitar Ragu - Rizky Febian: Cukup Kau Disampingku Sempurnakan Langkahku

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Ragu dari Rizky Febian.

Lagu berjudul Ragu dirilis pertama kali oleh Rizky Febian pada 2019, lalu.

Lirik dan Chord Ragu - Rizky Febian

[Intro]

F G C G-C

F - E - Am -

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohhh.oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Oh Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohoh oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

(Menyusuri waktu)

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Dont you know i love you lady

Am G

Dont you know you make me crazy

F G Dm

Oh my lady, youre my lady

Dm

Dont you know Dont you know

Em F Em

Youre the part, of my life

Dm Em Dm G

Baby oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F DmBerjalan bersamaku

E Am

pastikan kau bahagia

Dm G C F

(Lady) baby dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

A

I love you

Dm G

Dont you know my lady

C F

Dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

Am

I love you

