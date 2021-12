LINK Streaming Now, We Are Breaking Up Episode 9, Tayang Malam Ini

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong dalam drama Now, We Are Breaking Up - Akses link nonton drama Now, We Are Breaking Up episode sembilan.

TRIBUNNEWS.COM - Akses link nonton drama Now, We Are Breaking Up episode kesembilan dalam artikel ini.

Episode sembilan drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (10/12/2021).

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Preview Now, We Are Breaking Up Episode 9

Pada episode sembilan, cerita sudah berkembang lebih dalam.

Apa yang akan terjadi pada romansa Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk?

Dan bagaimana Ha Young Eun dan Kwak Su Ho akan melindungi Jeon Mi Sook setelah mengetahui dia menderita kanker?

Mengutip Soompi, pada episode mendatang tampaknya Ha Young Eun akan bertemu ibu Yoon Jae Guk, Min Hye Ok (Cha Hwa Yeon).

Min Hye Ok menghubungi Ha Young Eun terlebih dahulu, dan mereka bertemu di sebuah kafe.