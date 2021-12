PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 9, Hubungan Young Eun dan Jae Guk Tak Direstui?

Simak bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 9.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode sembilan.

Episode kesembilan drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (10/12/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

*) Hati-hati spoiler!

Pada episode sebelumnya, Jae Guk akhirnya memilih untuk bekerja dengan perusahan asal Paris bernama DPHP.

Sementara itu, tim Young Eun terkejut saat mengetahui Hills Department Store menyatakan ingin membatalkan kesepakatan dengan merek Sono.

Young Eun pun mencoba menyelesaikannya dengan Presdir dari Hills.

Preview Now, We Are Breaking Up Episode 9