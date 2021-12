Chord Gitar Tabu - Brisia Jodie: Ingin Kuberlari Menjauh tapi Wajahmu Menghalangi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Tabu yang dipopulerkan oleh Brisia Jodie.

Lagu Tabu diciptakan oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Lagu ini merupakan soundtrack film Merindu Cahaya de Amstel.

Video klip lagu Tabu telah diunggah di kanal YouTube Brisia Jodie.

Hingga Sabtu (11/12/2021) video tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tabu - Brisia Jodie:

Intro : C F C F Dm C Bb G

C F

Angin, bisikkanlah

Dm G

Bahwa rasa ini tak mau kompromi

C F

Satu triliun pilihan

Dm G

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F

Langkahku pun terhenti

Dm G

Untuk padamu

C B m E

Tabu tak mungkin kita lawan

Am C7

Namun ku tetap mau kamu

C F Em

Cinta dan keyakinan

Dm G Bb G# Gm F (D#)

Bisakah searah?

Musik : D# G# Fm Bb G#

Gm C Fm G#m D# Bb Fm Cm Dm G

C F Em

Satu triliun pilihan

Dm G G7

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C F-G

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F Em

Langkahku pun terhenti

Dm G A

Untuk padamu

(Overtune)

D Daug

Ingin kuberlari menjauh

Bm D Em F#m

Tapi wajahmu menghalangi

G F#m

Langkahku pun terhenti

Bm A

Untuk padamu

D C#m F#

Tabu tak mungkin kita lawan

Bm D7

Namun ku tetap mau kamu

D G F#m

Cinta dan keyakinan

Em A C Bb Gm A

Bisakah searah?

D

Cinta kita tabu

