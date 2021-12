PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 10, Badai dalam Hubungan Young Eun dan Jae Guk

Song Hye Kyo dan Cha Hwa Yeon - Simak bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 10.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 10.

Episode 10 drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Sabtu (11/12/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

*) Hati-hati spoiler!

Sebelumnya di Now, We Are Breaking Up episode sembilan, Soo Ho mengundurkan diri demi merawat Mi Sook.

Chi Sook juga membujuk Mi Sook agar mau menerima perawatan.

Sementara itu, ibu Jae Guk mengundang Young Eun ke rumahnya.

Meski Jae Guk senang, ternyata ibu Jae Guk punya motif tersembunyi.