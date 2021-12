Chord dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Runtuh.

Lagu berjudul Runtuh sempat viral di sosial media terutama di TikTok.

Runtuh dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Feby Putri dan Fiersa Besari.

Feby Putri dan Fiersa Besari berkolaborasi untuk merilis lagu ini pada 1 Oktober 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari:



(Intro)

C F C F



C Am

ku terbangun lagi.. di antara sepi

G F

hanya piki..ran yang.. ramai..

C Am

mengutuki diri.. tak bisa kembali

G F

tuk mengubah.. alur.. kisah..

G Am F

ketika mereka meminta tawa..

G Am F

ternyata rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C F

sebelum kembali membohongi diri

C Am

ketika kau lelah.. berhentilah dulu

G F

beri ruang.. beri.. waktu..

G Am F

mereka bilang syukurilah saja..

G Am F

padahal rela tak semudah kata..

(Reff)

C F C

tak perlu khawatir ku hanya terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

sebelum kembali membohongi diri

F

haha haaa.. haha haaa..

C F

haha haa aa..

(Int.)

Em F Am G

F G..



(Reff)

C F C

kita hanyalah manusia yang terluka..

Am F G

terbiasa tuk pura-pura tertawa..

F Em Am

namun bolehkah sekali saja kumenangis..

G F Fm C

ku tak ingin lagi membohongi diri..

F Fm (C)

ku ingin belajar menerima diri

