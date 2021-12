Dinobatkan Best New Asian Artist Indonesia di MAMA 2021, Lyodra: 'Bener-bener di Luar Ekspektasi'

Lyodra dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia dalam ajang bergengsi di Asia, yakni Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA) 2021.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi muda Tanah Air, Lyodra Ginting kembali mengukir prestasi di ajang penghargaan internasional.

Diketahui, pada Sabtu (11/12/2021), Lyodra dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia dalam ajang bergengsi di Asia, yakni Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA) 2021.

Mendapatkan penghargaan ini tentu membuat penyanyi berusia 18 tahun histeris bangga, dikarenakan dirinya tidak mengira berhasil mencatatkan namanya di MAMA 2021.

"Ini pencapaian sangat spesial dan bener-bener di luar ekspektasi aku bisa dapat MAMA Awards sebagai Best New Asian Artis. Ini terasa begitu indah dan memberikan semangat baru," tulis Lyodra di Instagram, Minggu (12/12/2021).

Atas pencapaiannya ini ia pun mengucapkan kepada para penggemar di Tanah Air yang sudah mendukungnya.

Tak lupa dia juga berterima kasih kepada tim pencipta lagu dan yang sudah membantu dirinya merilis karya-karya.

"Terima kasih buat masyarakat Indonesia yg sudah menyukai karya-karya saya, terima kasih pencipta lagu yang bekerja sama dengan aku dengan karya-karya indahnya, terima kasih @universalmusicindonesia dan @starmedianusantara, spesial thanks buat myly yang selalu setia, we did it. love you guys," ungkap Lyodra.

Tangkapan Layar Postingan Lyodra, Ucap Rasa Bangga Menangi Penghargaan di MAMA 2021 (Istimewa)

Sementara itu, Lyodra juga membagikan reaksinya melalui Instagram Story-nya saat namanya disebut sebagai pemenang kategori Best New Asian Artist Indonesia tahun ini.

Dirinya terlihat sumringah sembari jingkrak-jingkrakan karena rasa bahagianya atas pencapaian itu.

Selain Lyodra, penyanyi Tanah Air lainnya, Anneth Delliecia juga membawa pulang piala di ajang MAMA 2021.

Anneth memenangkan penghargaan untuk kategori Best Asian Artist Indonesia.

Sayangnya, MAMA 2021 tidak memutarkan video pesan dari kedua penyanyi Indonesia ketika menerima trofi penghargaan tersebut.

Namun di sisi lain, ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 telah menjadi trending topik di seluruh dunia. Begitupun Lyodra yang menjadi trending topik di Twitter Indonesia.