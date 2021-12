Lesti Kejora Menang Banyak Penghargaan di Tahun 2021, Rizky Billar: Mungkin Ini Rezeki Anak

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2021 ini menjadi keberuntungan bagi pasangan selebriti Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Selain bisa membangun rumah tangga bersama, Lesti Kejora juga mendapatkan beberapa penghargaan.

Baru-baru ini, Lesti berhasil mendapatkan empat penghargaan sekaligus di Musik Tanah Air 2021.

Empat penghargaan diantaranya Fmail Singer of The Year, Top Nada Sambung Pribadi, Sosial Media Artis of The Year, dan Colaboration of The Year.

Sebelumnya, Lesti juga telah meraih dua penghargaan di Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards 2021) dan Indonesian Dangdut Awards (IDA 2021).

Melihat pencapaian sang istri, Rizky Billar menyebut ini merupakan rezeki untuk anak pertamanya.

Hal itu terlihat di kanal YouTube Cumi cumi yang tayang pada Sabtu (11/12/2021).

"Ya bisa jadi mungkin ini rezeki anak," ucap Billar.

Billar menyebut, anak yang sedang di dalam kandungan Lesti sudah diberi rezeki oleh Allah.

Salah satunya adalah penghargaan ini.