Tiga Tahun Berturut-turut, BTS Sukses Raih Daesang dan 9 Penghargaan di MAMA 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bangtan Boys (BTS) menyapu keempat Daesang (Hadiah Utama) untuk tahun ketiga berturut-turut di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.

Empat daesang tersebut adalah Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Selain daesang, grup beranggotakan tujuh orang ini memenangkan lima penghargaan lagi di MAMA 2021. Jadi totalnya BTS meraih 9 penghargaan di MAMA 2021.

Lima penghargaan lainnya yaitu, Grup Terbaik (Pria), Pertunjukan Tari Terbaik (Grup Pria), Video Musik Terbaik, Momen Favorit TikTok, dan 10 Besar Pilihan Penggemar di Seluruh Dunia.

"Untuk semua yang mengalami masa-masa sulit tahun ini, kami mencoba hal-hal baru dalam membuat musik dan bekerja keras untuk berbagi kekuatan dan kenyamanan dengan mereka," kata leader BTS, RM dalam pidato kemenangannya, Sabtu (11/12/2021) malam.

"Terima kasih telah berempati dengan musik yang tulus dan menikmatinya bersama kami," lanjutnya.

Atas prestasi membanggakan ini, para member BTS mengucapkan terima kasib sebesar-besarnya kepada penyelanggara MAMA dan ARMY.

"Tahun 2021 tinggal sedikit lagi, silakan habiskan bersama dengan musik BTS," ucal Jungkook. MAMA 2021 digelar pada 11 Desember 2021 yang terbagi menjadi dua sesi.

Siaran langsung seluruh rangkaian acara MAMA 2021 hadir di platform streaming JOOX. Jangan khawatir, tayangan ulang acara ini juga dapat disaksikan di JOOX.

MAMA sendiri pertama kali diluncurkan pada 1999 sebagai Festival Video Musik Mnet. Kemudian pada 2009, ajang ini berganti nama menjadi Mnet Asian Music Awards.