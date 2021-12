Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021: BTS Sapu Bersih Semua Daesang

TRIBUNNEWS.COM - Mnet Asian Music Awards 2021 telah selesai digelar Sabtu (11/12/2021) di Contents World CJ ENM Kota Paju, Provinsi Gyeonggi.

MAMA 2021 dipandu oleh Lee Hyori, yang menjadi artis wanita pertama yang membawakan acara penghargaan tahunan tersebut.

BTS menyapu keempat Daesang (Hadiah Utama) untuk Song of the Year (“Butter”), Album of the Year (“BE”), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Secara total, BTS membawa pulang sembilan trofi di MAMA 2021.

aespa dan ENHYPEN memenangkan Best New Artist serta Worldwide Fans' Choice Top 10.

Dilansir Soompi, berikut daftar pemenang MAMA 2021:

Daesang

BTS (Twitter @bts_bighit)

Artist of the Year: BTS

Song of the Year: BTS (“Butter”)

Album of the Year: BTS (“BE”)