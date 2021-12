Chord Gitar Berdua Bersama - Jaz: Tak Ingin Aku Berpisah Sebentar Saja

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Berdua Bersama dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Jaz.

Lirik lagu Berdua Bersama pertama kali dirilis oleh Jaz pada tahun 2018, silam.

Lagu berjudul Berdua Bersama milik Jaz ini juga merupakan original soundtrack film "Milly dan Mamet".

Lagu berjudul Berdua Bersama ini kembali viral setelah banyak bermunculan di sosial media, dan menjadi sound populer di TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Berdua Bersama - Jaz:

[Intro]

G C G C G

[Verse]

C G

Indah ceria masa masa

C G

Berdua bersamamu, saat itu

C G C

Canda tawa manis lugu dirimu saat itu

G

Aku cinta kamu

C D G

Tak ingin aku berpisah sebentar saja

Am D

Kurasakan dunia milik berdua

[Reff]

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah

C

Saat di dekatmu

G

Kamu tetap yang terindah

C Bm Em

Jangan pernah berubah

C D C

Berdua meraih mimpi kita

C G C G

Oooo ooo

[Verse]

C G

Kadang ada masalah yang

C G

Pernah kita hadapi, hidup ini

C G

Jangan ragu kau dan aku

C G

Pasti bisa lewati, lewati

C D C

Percayalah ku akan selalu bersamamu

Am D

Karna itu sebuah janji kepadamu

[Reff]

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah

C

Saat di dekatmu

G

Kamu tetap yang terindah

C Bm Em

Jangan pernah berubah

C D C

Berdua meraih mimpi kita

[Musik]

Em Am C G Em C D

[Reff]

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah

C

Saat di dekatmu

G

Kamu tetap yang terindah

C Bm Em

Jangan pernah berubah

C D G

Berdua meraih mimpi kita

[Reff]

Am D Bm Em

Aku selalu salah tingkah

C

Saat di dekatmu,

G

Kamu tetap yang terindah

C Bm Em

Jangan pernah berubah

C D G

Berdua meraih mimpi kita

C D G

meraih mimpi kita

C D G

Berdua berdua meraih mimpi kita

Berdua Bersama - Jaz:

(Tribunnews.com)



