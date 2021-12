Chord Gitar dan Lirik Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth: Kunci dari C, Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, yang dipopulerkan oleh Anneth Delliecia.

Anneth merilis lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti pada 2020.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk dengan nama yang sama.

Chord Gitar dan Lirik Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth (Instagram Anneth)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth

Intro: C F Dm G

C Em

Ku hampiri

F C

Jalan yang kita lewati

F C Dm G

Setiap hari.. kita disini

C Em

Ku menanti

F C

Hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

Hanya kenangan

Am Dm G

Yang tersisa disini

Am E

Namun sekarang kau telah pergi

C D G

Dan ku yakini kau takkan kembali

Reff:



C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am G

Berjuta memori yang terpatri

F G

Dalam hati ini

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am

Tak lagi saling menyapa

G Dm G

Meski ku masih harapkanmu

F

C Em

Ku menanti

F C

Hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

Hanya kenangan

Am Dm G

Yang tersisa disini

Am E

Namun sekarang kau telah pergi

C D G

Dan ku yakini kau takkan kembali

Reff:

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am G

Berjuta memori yang terpatri

F G

Dalam hati ini

C

Mungkin hari ini

Am Dm

Hari esok atau nanti

Bm E Am

Tak lagi saling menyapa

G Dm G

Meski ku masih harapkanmu

Dm C F

Sesungguhnya hatiku

Dm

Tak sanggup menerima

C G

Dan lupakan segalanya

Reff:

D

Mungkin hari ini

Bm Em

Hari esok atau nanti

C#m F# Bm A

Berjuta memori yang terpatri

Em A

Dalam hati ini

D

Mungkin hari ini

B Em

Hari esok atau nanti

C#m F# Bm

Tak lagi saling menyapa

A Em F#m

Meski ku masih harapkanmu.. wo oho

G F#m Em D C A

Meski ku masih harapkanmu.. wo o oo

G

Ku relakanmu

