Chord Sudahlah - Padi: Cerita Lalu Seakan Nyata

Lagu Sudahlah ini termuat di album Lain Dunia, album pertama Padi yang dirilis pada 1999 silam.

Intro : G

G

Cerita lalu seakan nyata

Em

Larut kita didalam rasa

G

Mengalir terbawa jangan teruskan

G

kita yang pernah mengukir cinta

Em

Berbayang masa saat bersama

G

Hanyutkan kita coba hentikan

C G

Sudahlah aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

G

Lelahkah jiwa meski berharap

G

Rasakan lagi cinta kita dulu

Em G

Tapi oooo,., kita terpisahkan

C G

SUdahlah aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

Interlude : G D G D Bm D G Am

G

Gelapnya sisi religi

G

Masa lalu hidup kita

G C

Jangan sesali coba kuatkan hati

G C

Sudahlah aku pergi

G C

Aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

C G

Sudahlah aku pergi

Coda : G G G D

