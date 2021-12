Chord Bidadari - Padi: Hadirlah Malam Ini dalam Mimpiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bidadari, lagu yang dipopulerkan oleh Padi.

Lagu Bidadari ini termuat di album oertama Padi yang bertajuk Lain Dunia, dirilis pada 1999 silam.

Lirik lagu ini ditulis oleh sang Drummer, Yoyo.

Berikut chord Bidadari dari Padi

[Intro] G C G C G C G C [Verse] G C Em Aroma wangi surgawi F Sirami jiwaku ini G C Em Bagai bunga yang terindah F Merekah dan tetap suci [Interlude] G C G C [Verse] G C Em Seribu wajah yang terlintas F Hanya satu yang ada di hati G C Em Janjikan ketulusan cinta F Abadi selamanya [Bridge] Em D C Em Kuyakin dan pasti kau ada dibenakku D C Ku takkan berhenti menunggumu... Wo oow... [Chorus] G C G C Em Bidadari... hadirlah malam ini F Dalam mimpiku G C G C Em Bidadari... senyumlah kau kini F A Sambutlah rinduku [Interlude] G C G C G C G C [Verse] G C Em Sepenggal bulan kan kembali F Menjadi purnama yang terang G C Em Seterang hati dan jiwamu F Oh... bidadariku [Chorus] G C G C Em Bidadari... hadirlah malam ini F Dalam mimpiku G C G C Em Bidadari... senyumlah kau kini F C Sambutlah rinduku [Break] D Em D Mungkinkah aku bisa menyapamu C D Meraih semua imajimu F Bercanda bercinta bersamamu... Oh... [Interlude] G C G C G C G C [Break] G C G Bidadari G C G C Bidadari... G C G C Em F O.. Bidadari... Ooo.. oo.. oooohh... [Chorus] G C G C Em Bidadari... hangatkan jiwaku F Bersama cintamu G C G C Em Bidadari... sadarkan ragaku F G C G C Em F Selamatkan aku... [Outro] G C G Da pap pap pap pip pap pap po C G Pi pap pap pap pip pap pap po C G Papap pap pap pip pap pap po C G Pip pap pap pap pip pap pap paaa...





