Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ikhlasno - Happy Asmara, dari Kunci C: Sepine Wengi Iki Ngeridu Ati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Ikhlasno, yang dipopulerkan oleh Happy Asmara.

Happy Asmara merilis lagu Tak Ikhlasno pada 2020.

Lagu bergenre Traditional Folk tersebut tergabung dalam album bertajuk Happy Asmara - Pingin Sayang.

Chord Gitar dan Lirik Tak Ikhlasno - Happy Asmara (Tangkapan Layar YouTube Music Interactive)

Chord dan Lirik Lagu Tak Ikhlasno - Happy Asmara

Intro : C G Am Em

F C Dm G..

C G

Sepine wengi iki

Am Em

Ngeridu ati

F C Dm

Seng tansah kelingan sliramu

G C

Kowe ninggal aku..

C G

Ademe howo iki

Am Em

Nggowo loro sing kang nyoto

F C

Mergo nyawang kowe

Dm G C F G C

Gandeng karo liyane..

Am Em

Yen pancen iki wis garise

F C

Aku ikhlas lahir batine

Am Em

Kabeh kudu tak lalekne

F G

Masio.. abot sanggane..

Reff :

C G Am

Ra sepirone loro ati iki

Em F

Amergo di tinggal pergi

C Dm

Tapi loro ati iki

G C

Amergo di khianati..

G Am

Yen pancen uwis garise

Em F

Kowe gandeng karo dek'e

C Dm

Mung dungoku mugo langgeng

G C

Sak lawase..

Musik : C G Am Em

F C Dm G

C G Am Em

