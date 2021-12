LINK Nonton Now, We Are Breaking Up Episode 11, Tayang Malam Ini

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong dalam drama Now, We Are Breaking Up. Akses link nonton dramanya dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Akses link nonton drama Now, We Are Breaking Up episode 11 dalam artikel ini.

Episode 11 drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (17/12/2021).

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

*) Link nonton Now, We Are Breaking Up tersedia di akhir artikel.

Baca juga: Ada Snowdrop, Ini Rekomendasi Drama Korea dan Film di Disney+ Hotstar Desember 2021

Baca juga: Angga Yunanda Jadi Ketagihan Belajar IT Usai Berperan di Film Mencuri Raden Saleh

Preview Now, We Are Breaking Up Episode 11

Dalam potongan gambar terbaru yang dirilis, pada episode 11, Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk bertemu untuk makan siang.

Mereka duduk berseberangan di sebuah restoran.

Namun, keduanya justru sibuk sendiri dengan ponsel mereka.

Mereka tampak sedang menerima telepon dari seseorang yang misterius.