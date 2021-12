PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 11, Perubahan Besar dalam Hubungan Young Eun dan Jae Guk

Berikut bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 11.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 11.

Episode 11 drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (17/12/2021).

Now, We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

*) Hati-hati spoiler!

Di Now, We Are Breaking Up episode 10, hubungan Young Eun dan Jae Guk mendapat beberapa rintangan.

Kemudian terungkap bahwa Shin Yoo Jung adalah orang di balik kecelakaan mobil Yoon Soo Wan.

Sementara Ibu Young Eun (Nam Gi Ae) akhirnya mengetahui Jae Guk adik Soo Wan dan ternyata Jae Guk anak di luar nikah.

Meski banyak keraguan, Ha Young Eun akhirnya memberikan perasaannya pada Yoon Jae Guk, dan keduanya memulai kisah mereka dengan sungguh-sungguh.