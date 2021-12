Verena Rilis Single 'Hanya Sementara', Pendatang Baru yang Terinspirasi Karya Raisa dan Yura Yunita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi muda pendatang baru, Verena merilis lagu berjudul "Hanya Sementara" pada 10 Desember 2021 lalu.

Wanita yang menekuni bidang tarik suara sejak berusia 6 tahun ini mulai menulis lagu pertamanya pada usia 13 tahun.

Tidak hanya itu, wanita yang lihat memainkan alat musik piano dan gitar ini juga mulai belajar memproduseri musik pada umur 18.

Tahun lalu, ia merilis EP (Extended Player) perdana nya yang bertajuk ‘Remember When I Called You Mine??’ dimana ia menulis, merekam dan memproduseri karya tersebut sendiri.

"Aku menekuni musik soalnya mungkin udah dari kecil aku diikutin school/church choir and music tuh was always playing around the house when i was growing up," ujar Verena dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (19/12/2021).

"Jadi dari kecil aku memang udah interested banget in music! Aku juga merasa music itu bener2 sesuatu yang healing banget buat aku, whether aku cuman dengerin ataupun aku yang bikin karya, aku selalu merasa tenang kalo surrounded by music," Verena menambahkan.

Lebih lanjut, dia baru saja merilis lagu berjudul ‘Hanya Sementara’ pada tanggal 10 Desember 2021. Ini adalah lagu pertama yang ia ciptakan dalam Bahasa Indonesia. Lagu ‘Hanya Sementara’ sendiri memiliki aliran pop yang terinspirasi dari karya-karya Raisa dan Yura Yunita.

Verena menggandeng Erikson Jayanto sebagai produser di lagu ini. Erikson Jayanto adalah session player dan produser yang sering berkolaborasi dengan penyanyi tanah air seperti Ghea Indrawari, The Overtunes dan Ardhito Pramono.

Verena berharap bahwa para pendengar bisa merasakan dan mendalami lirik-lirik yang ia rakit dalam masa-masa patah hati.

Lagu 'Hanya Sementara' ini menceritakan rasa putus asa selagi memperjuangkan cinta. Bukan tentang kepahitan atau dendam terhadap seseorang, melainkan situasi yang tidak memungkinkan.

"Saat menulis lagu ‘Hanya Sementara’ aku terinspirasi cerita-cerita teman-teman aku tentang perjalanan kisah kasih mereka, dan of course juga ambil dari personal experience aku," ucap Verena.

Verena berharap karya pertamanya ini bisa menjadi salam pembuka yang hangat dari Verena di industri musik Indonesia.

"Harapan ku dari lagu Hanya Sementara sih I hope orang yang denger bisa tau juga gitu that after a relationship, time will help you heal, wounds will heal, pasti ada kok hal yang lebih baik didepan sana. Dan mungkin suatu hari kita bisa look back dan appreciate relationship itu, walaupun mungkin akhir ceritanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan," tutup pemilik nama lengkap Verena Aurelia.

Lirik video ‘Hanya Sementara’ garapan Visualizm yang akan tayang di kanal Youtube Verena Aurelia pada tanggal 10 Desember 2021.