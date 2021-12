Reaksi Nirina Zubir saat Oknum Notaris Mafia Tanah Berusaha Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir masih terus bergulir.

Mantan asisten rumah tangga (ART) keluarga Nirina, Riri Khasmita beserta suaminya dan tiga oknum notaris kini telah diamankan polisi.

Nirina Zubir juga sempat dipertemukan dengan Riri dan para tersangka lainnya pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Dalam perbincangannya dengan Denny Sumargo, Nirina mengungkapkan perasaannya kala itu.

Kata Nirina Zubir, awalnya ia kaget melihat Riri Khasmita dan sejumlah tersangka lainnya dihadirkan.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Jumat (17/12/2021).

"Kaget lah gue, kan nggak tahu mesti apa, ini orang juga bisa apa ini kok nggak ada pengamanan sama sekali. Gue diam aja," ucap Nirina.

Bahkan, Nirina Zubir menyebut jika oknum notaris berusaha bersalaman dan meminta maaf kepadanya.

Nirina Zubir. (Warta Kota/Arie)

Namun, istri Ernest Cokelat ini menolak perlakuan tersebut.

"Gue bilang 'First of all, Covid, mundur, mundur, jaga jarak' (dia bilang) 'Kak aku mau' (aku bilang) 'Enggak. I don't need you to say anything, just go," kata Nirina Zubir.