Ayu Azhari Boyong Keluarga Liburan Akhir Tahun ke Finlandia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis senior Ayu Azhari mengajak anak-anaknya berlibur akhir tahun ke Finlandia.

Seperti napak tilas, di 2016 lalu Ayu Azhari pernah tinggal kota kecil di Finlandia bernama Nokiakana. Dalam liburannya kali ini ia pun mengajak anak-anaknya ke tempat masa kecilnya.

Di unggahan akun media sosialnya, Ayu terlihat menikmati jalanan bersalju di Finlandia bersama anak-anaknya.

"Di luar dingin. Semuanya sudah pada putih. Nggak berani buka jendela, dingin," ucap Ayu Azhari dikutip Tribunnews.com, Selasa (21/12/2021).

Ayu Azhari bersama anak-anaknya yakni Isabelle Tramp, Mariam Nur Al Iman, dan suaminya, Lennon Trampsilaturahmi ke nenek Mariam Nur Al Iman.

"Lagi berjalan ke Nokia, mau silaturahmi ke tempat neneknya Mariam, sambil dengerin maulid. Di perjalanan menuju Nokia," jelas Ayu Azhari.

Ayu sempat menyampaikan harapannya agar putra tercintanya, Sean bisa melanjutkan sekolah di Yaman.

"Ini jagoan aku. Doain ya biar bisa sekolah ke Yaman nantinya dia. Ya Nak," ungkap Ayu Azhari disambud dengan senyum dari Sean.

Kakak dari Rahma dan Sarah Azhari itu mengucapkan selamat tahun baru dan juga Natal untuk merayakan.

"Dear Superfriends, Selamat libur panjang akhir tahun dan juga selamat natal untuk yang merayakan. Semoga ini menjadi momen kebersamaan dan berkah untuk semua. Kita berdoa semoga tahun depan dipenuhi dengan segala hal baik dalam hidup. Selagi kita di rumah, jangan lupa untuk menghargai waktu berharga kita bersama keluarga. Stay safe and jaga prokes semua ya. Stay tuned for new year new content. With love The Azhari's," tulis Ayu Azhari dalam caption unggahan tersebut.