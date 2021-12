Chord Gitar Banyu Langit - Didi Kempot, Mulai Kunci C: Ademe Gunung Merapi Purbo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan chord Banyu Langit yang dinyanyikan Didi Kempot.

Kunci gitar lagu Banyu Langit mudah dimainkan dari kunci C.

Chord dan Lirik Lagu Banyu Langit - Didi Kempot:

Intro : C….F….C….F….

Em-Dm..G..C..

C

….Sworo angin

Em

Angin sing ngreridu ati

F

….Ngelingake..

G

Sliramu sing tak tresnani..

C

….Pingin nangis

Em

Ngetokke eluh neng pipi

F

….Suwe ra weruh

G

Senajan mung ono ngimpi..

Am Em

Ngalemo.. ngalem ning dadaku….

F G

Tambanono roso kangen ning atiku

Am Em

Ngalemo.. ngalemo ning aku….

F G

Ben ra adem kesiram udaning dalu….

C

….Banyu langit

Em

Sing ono nduwur kayangan

F

….Watu gede

G

Kalingan mendunge udan..

C

….Telesono..

Em

Atine wong sing kasmaran

F

….Setio janji

G

Seprene tansah kelingan..

#)

Am Em

Ademe…. gunung merapi purbo

F

Melu krungu suaramu

G

Ngomongke opo

Am Em

Ademe…. gunung merapi purbO

F G

Sing neng langgran wonosari

C

Yogjokarto..

Musik: C..Em..F..G..

Am..Em..F..Dm..G…..

Reff:

Am

Janjine..

Em

Lungane ra nganti suwe suwe

F

Pamit esuk lungane

G

Ra nganti sore..

Am

Janjine..

Em

Lungo ra nganti semene suwene

F G

Nganti kapan tak enteni

C

Sak tekane..

C

….Udan grimis

Em

Telesono klambi iki

F

….Jroning dodo

G

Ben ra garing ngekep janji

C

….Ora lamis

Em

Gedene nggonku nresnani

F

….Nganti kapan

G

Aku ora biso lali…..

##)

Am Em

Ademe…. gunung merapi purbO

F

Melu krungu suaramu

G

Ngomongke opo

Am Em

Ademe…. gunung merapi purbO

F

Sing neng langgran

G

Wonosari Yogjokarto..

Reff:

Am

Janjine..

Em

Lungane ra nganti suwe suwe

F

Pamit esuk lungane

G

Ra nganti sore..

Am

Janjine..

Em

Lungo ra nganti semene suwene

F G

Nganti kapan tak enteni

C

Sak tekane..

Outro : C..Em..F..G..C..

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Pingal - Ngatmombilung: Ibarat Esuk Mendung, Awan Aku Kudanan

Baca juga: Chord Los Dol - Denny Caknan dari Kunci C: Kok Tutup-tutupi, Nomere Mbok Ganti

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sewu Kuto - Didi Kempot: Sewu Kuto Uwis Tak Liwati, Sewu Ati Tak Takoni

(Tribunnews.com)