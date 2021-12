Chord Mahadewi - Padi: Hamparan Langit Maha Sempurna

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Mahadewi, lagu yang dipopulerkan oleh Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Mahadewi ini termuat di album Lain Dunia, album pertama dari Padi yang dirilsi pada 1999.

Mahadewi diciptakan oleh Rindra, Bassist dan juga Piyu, Gitaris Padi.

Berikut chord Mahadewi dari Padi

Intro : Am G F G 3x

Am G F



C F

Hamparan langit maha sempurna

Am G

Bertahta bintang-bintang angkasa

C F

Namun satu bintang yang berpijar

Am G

Teruntai turun menyapa aku



C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Bila sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Kepedihan ku pun terhapuslah



Int: Am G F G 3x

Am G F



C F

Alam raya pun semua tersenyum

Am G

Menunduk dan memuja hadirnya

C F

Terpukau aku menatap wajahnya

Am G

Aku merasa mengenal dia



C F

Tapi ada entah dimana

Am G

Hanya hatiku mampu menjawabnya

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G F Am

Pencarian ku pun usai sudah



Int: Dm Em F G Am

Dm Em F G F

F

G



C F

Ada tutur kata terucap

Am G

Ada damai yang kurasakan

C F

Kilau sinarnya sentuh wajahku

Am G F G

Pencarian pun usai sudah

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku



Interlude: C F Am G 2x



C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

C F

Mahadewi resapkan nilainya

Am G

Mahadewi tercipta untukku

