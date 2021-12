Chord Begitu Indah - Padi: Bila Cinta Menggugah Rasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Begitu Indah, lagu yang dipopulerkan oleh Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Begitu Indah ini termuat di album Lain Dunia, album pertama dari Padi, dirilis pada 1999 silam.

Lagu ini diciptakan oleh sang gitaris Satriyo Yudi Wahono alias Piyu.

Berikut chord Begitu Indah dari Padi

Intro C Am C Am Bait C Bila cinta menggugah rasa Am Begitu indah mengukir hatiku F C Menyentuh jiwaku hapuskan semua derita [int] C Am C Duhai cintaku, duhai pujaanku Am Datang padaku dekat disampingku F C Ku ingin hidup ku selalu dalam peluknya [chorus] G F Terang saja aku menantinya G F Terang saja aku mendamabanya G F Terang saja aku merindunya G F Karena dia, karena dia begitu indah [int] C Am C Am C Duhai cintaku, pujaan hatiku Am Peluk diriku dekaplah jiwaku F C Bawa ragaku melayang memeluk bintang [chorus] G F Terang saja aku menantinya G F Terang saja aku mendamabanya G F Terang saja aku merindunya G F C Karena dia, karena dia begitu indah Am F begitu indah [Int] C F C F [chorus] G F Terang saja aku menantinya G F Terang saja aku mendamabanya G F Terang saja aku merindunya G F C Karena dia, karena dia begitu indah Am F begitu indah C begitu indah Am F begitu indah C begitu indah





