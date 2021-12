Chord Gitar Sayang 2 - Nella Kharisma: Cobo Rungokno Tembang Kangenku Iki

Nella Kharisma Sayang 2 [Official video HD]

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sayang 2 yang dinyanyikan oleh Nella Kharisma.

Lagu Sayang 2 diciptakan oleh Anton Obama.

Lirik lagu dan chord gitar Sayang 2 - Nella Kharisma :

[Intro]

C G Am Em F G Am

[Verse 1]

Am G

Cobo rungokno.. oo..

Am

Tembang kangenku iki

F G

Dewi asmoro tulung omongno

Am

Aku isih ngenteni

Am G

Ombak segoro.. oo..

Am

Kok sajak ngelengake

F G

Nambahi kangenku soyo gedi

Am

Nganti kepati pati..

[Chorus]

C

Andaikan sayangku sak iki

G

Iseh ono neng kene

Am Em

Kita akan slalu memadu cinta

F

Bungahing atiku

G

Sedihing atiku

Am

hanya dalam mimpi

C

Rino lan wengi moto iki

G

Angel di aremake

Am

Mung lam lamat

Em

Esem lan manismu

F

Kapan kubertemu

G

Sak kedeping moto..

Am

wes marem atiku

[Verse 2]

Am G

Cobo rungokno.. oo..

Am

Tembang kangenku iki

F G

Dewi asmoro tulung omongno

Am

Aku isih ngenteni

Am G

Ombak segoro.. oo..

Am

Kok sajak ngelengake

F G

Nambahi kangenku soyo gedi

Am

Nganti kepati pati..

[Chorus]

C

Andaikan sayangku sak iki

G

Iseh ono neng kene

Am Em

Kita akan slalu memadu cinta

F

Bungahing atiku

G

Sedihing atiku

Am

hanya dalam mimpi

C

Rino lan wengi moto iki

G

Angel di aremake

Am

Mung lam lamat

Em

Esem lan manismu

F

Kapan kubertemu

G

Sak kedeping moto..

Am

wes marem atiku

(Tribunnews.com)

