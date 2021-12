Chord Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka, Beserta Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Madiun Ngawi, dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama dengan Yeni Inka.

Kolaborasi Denny Caknan dan Yeni Inka ini sempat viral di YouTube beberapa waktu yang lalu.

Lagu berjudul Madiun Ngawi pertama kali dirilis oleh Denny Caknan dan Yeni Inka pada November 2021.

Lagu berjudul Madiun Ngawi ini berkisah tentang kenangan yang ada di Terminal Madiun Ngawi, yaitu ketika kisah cinta sepasang kekasih bermula di sana.

Chord Gitar Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka:

[Intro]

Dm F C Am

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Kenanganku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am

Mbiyen Jaman Semono

D G

aku nduwe pacar

Em

Anake Pak Tukiran

G D

Bakul pecel ono neng Pinggir prapatan

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Nggen dolanku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am Em

Mbiyen jaman semono

D G Em

Kowe janji karo aku

D

Nanging nyatane

G

Kowe nginggkari janjimu

G

Yen aku kangen

C

Kangen karo sliramu

D

Tak sawang sawang

G

Potomu neng dompetku



D

Yen aku kangen

G C

Kangen karo sliramu

C D

Tak elus elus potomu

G

Neng dompetku

G Em

Opo kowe ra kroso

C G

Tak batin saben dino

G Am

Ra bakal ilang

D G

Jenengmu Neng atiku

E C

Opo kowe ra kroso

G Em

Tak batin saben dino

Am

Ra bakal ilang

D G

Potomu neng dompetku

[Musik]

D G Dm

C Am D Em

Video Klip Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Yeni Inka:

